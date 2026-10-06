Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 144 подписчика

Самолет ДРЛО P-3 Orion выполнил последний полет

Самолет ДРЛО P-3 Orion выполнил последний полет

Самолет ДРЛО P-3 (впереди) летит вместе с самолетом P-3LRT (сзади) / © CBP / Carlos A. Rivera Таможенно-пограничная служба США также эксплуатировала P-3 в варианте Long Range Tracker (LRT), предназначенном для выполнения более традиционных задач морского наблюдения.

Вернуться к статье