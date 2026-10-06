Самолет ДРЛО P-3 Orion выполнил последний полет

Самолет ДРЛО P-3 (впереди) летит вместе с самолетом P-3LRT (сзади) / © CBP / Carlos A. Rivera Таможенно-пограничная служба США также эксплуатировала P-3 в варианте Long Range Tracker (LRT), предназначенном для выполнения более традиционных задач морского наблюдения.
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