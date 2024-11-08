Комиссар SEC поддерживает план Трампа по прекращению репрессий в отношении криптовалют

Комиссар SEC Марк Уйеда, с партбилетом республиканца, выразил намерение поддержать планы новоизбранного президента Дональда Трампа по окончанию «войны против криптовалют», которая, по его мнению, проводилась в администрации Байдена.
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