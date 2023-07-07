MSG Sphere: сферический павильон будущего в Лас-Вегасе!

Центр Лас-Вегаса становится свидетелем зарождения великолепной новинки — MSG Sphere. Этот грандиозный сферический павильон, ослепляющий своими гигантскими размерами и передовыми технологиями, предвещает новую эпоху в мире городских развлечений.
Центр Лас-Вегаса становится свидетелем зарождения великолепной новинки — MSG Sphere. Этот грандиозный сферический павильон, ослепляющий своими гигантскими размерами и передовыми технологиями, предвещает новую эпоху в мире городских развлечений.
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