Нескучные технологии

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MSG Sphere: сферический павильон будущего в Лас-Вегасе!

MSG Sphere: сферический павильон будущего в Лас-Вегасе!

Центр Лас-Вегаса становится свидетелем зарождения великолепной новинки — MSG Sphere. Этот грандиозный сферический павильон, ослепляющий своими гигантскими размерами и передовыми технологиями, предвещает новую эпоху в мире городских развлечений.

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