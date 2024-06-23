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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард СКА Толчинский о «Зените»: «Рады за них. Мотивируемся, смотря игры. Футбольный Питер выиграл, хоккейному тоже надо побеждать»

В минувшем сезоне «Зенит» стал победителем Мир РПЛ, в то время как армейцы из Санкт-Петербурга проиграли «Автомобилисту» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 1-4 в серии.

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