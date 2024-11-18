В Тюменском медицинском университете открылась новая лаборатория для разработки инновационных лекарств

Новая лаборатория станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных исследований в области биотехнологий, сфокусированных на разработке инновационных лекарств с использованием методов генной инженерии и культур клеток животных и растений.
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