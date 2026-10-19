Ночью 3 октября в центре Калуги, на улице Кирова, 15-летний подросток восточной внешности, гулявший в компании друзей, без всякого повода набросился на 46-летнего прохожего Дмитрия.
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