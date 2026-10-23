Скандал вокруг Егора Крида, надевшего провокационный лонгслив, требует подробных разбирательств. Как сообщило РИА «Новости» , на это указал актер Иван Охлобыстин, На прошлой неделе Крид выпустил клип на песню «Милый ублюдок».