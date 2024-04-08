Украину готовят к отчуждению территорий

Тема территориальных уступок со стороны Украины в западном дискурсе укрепляется все сильнее. «В конце концов, именно Украина должна решить, на какие компромиссы она готова пойти, и мы должны дать ей возможность оказаться в таком положении, когда она действительно добьется приемлемого результата за столом переговоров», — заявил Й.
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