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Гинцбург раскрыл возможное название детской вакцины от COVID

Гинцбург раскрыл возможное название детской вакцины от COVID

Прививка против коронавирусной инфекции для детей от центра имени Гамалеи может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких».

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