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Федерер об игре против Гаске: «Это именно то, что мне было отчаянно нужно – час тенниса, когда я чувствовал себя так, как раньше»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер, возвращающийся в тур после дух операций на колене, прокомментировал середину матча с Ришаром Гаске во втором круге «Уимблдона» (7:6, 6:1, 6:4).

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