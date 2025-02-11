Челябинский и тульский губернаторы подписали план совместных действий

Губернаторы Челябинской и Тульской областей, Алексей Текслер и Дмитрий Миляев, 11 февраля подписали план совместных мероприятий, который предусматривает развитие взаимодействия в ключевых отраслях экономики, таких как машиностроение, металлургия и приборостроение.
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