Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по технике и живой силе ВСУ

Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по технике и живой силе ВСУ

Артиллерийские расчеты 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск поддерживают огнем штурмовые подразделения, ведущие наступательные действия на Донецком направлении зоны СВО.

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