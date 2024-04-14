Артиллеристы группировки «Юг» нанесли удар по технике и живой силе ВСУ

Артиллерийские расчеты 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск поддерживают огнем штурмовые подразделения, ведущие наступательные действия на Донецком направлении зоны СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии