Путин готов остановить СВО по существующей линии фронта – FT

Владимир Путин предложил США заморозить конфликт в Украине по текущей линии фронта. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трёх осведомлённых источников, знакомых с ходом конфиденциальных переговоров.
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