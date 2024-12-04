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«Снизит риск для личного состава»: в РФ разработали FPV-дрон «Аква-4», основным назначением которого является разведка и штурм зданий

«Снизит риск для личного состава»: в РФ разработали FPV-дрон «Аква-4», основным назначением которого является разведка и штурм зданий

Российские инженеры разработали новейший дрон «Аква-4», предназначенный для анализа обстановки при проведении штурма зданий и ведении разведки.

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