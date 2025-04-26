Русский музей награжден за значительный вклад в развитие культуры

А также за сохранение и популяризацию исторического наследия России В честь 130-летия Государственный Русский музей награжден Почетным дипломом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за значительный вклад в развитие культуры и музейного дела в Санкт-Петербурге, сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия России.