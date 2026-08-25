Российских биатлонистов вернуться на международную арену

Вероятность того, что российские биатлонисты вернуться на Кубок мира значительно возросла. Международный союз биатлонистов мог прислушаться к рекомендациям Международного олимпийского комитета, считает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
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