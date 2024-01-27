Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца

Caltar

Лучше б про наших мигрантов и отношении к ним наших властей,что тоже пока тысячами завозят "специалистов", больше писали,а то только ржать можем! Не так давно так же прикалывались над Гейропой,где мигранты с нелегалами,избивали,убивали и насиловали,в центре городов,местных,требовали запрета Новогодних праздников и Рождества,а власти раком стояли и народ нагибали,точно так же мало кого задерживали,а ещё меньше сажали! Теперь всё это сами имеем,так же избивают и убивают,насилуют и уже начали требовать запрета Новогодней Ёлки,почему-то теперь не смешно стало,так что штатовцам можно даже позавидовать,их губернаторы хоть чего-то делать начали!Наши же только о наполнении собственных карманах думают,в большинстве,да и те не многие,что понимают к чему всё может придти, мало чего могут сделать,так как вся власть только в Москве,а чего там сказали,то и будет или мигом прижимать начнут!