Американский ОрёлЬ говорит о готовности защитить весь мир, но на деле не может защитить даже собственное гнездо ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Федеральная власть в Штатах не устаёт играть мускулами перед избирателями и регулярно сообщать о своей крутизне всему миру.
Американский ОрёлЬ и не заметил, как из его гнезда посыпались яйца
Комментарии
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виктор матвеев
Согласен, наш президент в чати миграционной политики во многом схож с Байденом хотя деменцией и расстройством сознания не страдает, парадокс.
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8 час.
Caltar
Лучше б про наших мигрантов и отношении к ним наших властей,что тоже пока тысячами завозят "специалистов", больше писали,а то только ржать можем! Не так давно так же прикалывались над Гейропой,где мигранты с нелегалами,избивали,убивали и насиловали,в центре городов,местных,требовали запрета Новогодних праздников и Рождества,а власти раком стояли и народ нагибали,точно так же мало кого задерживали,а ещё меньше сажали! Теперь всё это сами имеем,так же избивают и убивают,насилуют и уже начали требовать запрета Новогодней Ёлки,почему-то теперь не смешно стало,так что штатовцам можно даже позавидовать,их губернаторы хоть чего-то делать начали!Наши же только о наполнении собственных карманах думают,в большинстве,да и те не многие,что понимают к чему всё может придти, мало чего могут сделать,так как вся власть только в Москве,а чего там сказали,то и будет или мигом прижимать начнут!
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6 час.
Alexander Kozlov
Правильно! Радостно за развал США, а у себя бревно в глазу не видим.
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5 час.
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