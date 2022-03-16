«Ман Сити» дает Холанду более 500 тысяч фунтов в неделю. Он может стать самым высокооплачиваемым в АПЛ (Daily Mail)

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд в случае перехода в «Манчестер Сити» станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ.

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