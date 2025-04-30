55 семей переехали в новостройку по реновации на Вольной улице

На востоке Москвы с начала переселения в новый жилой комплекс на Вольной улице более 50 семей уже переехали в свои квартиры в рамках программы реновации, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.