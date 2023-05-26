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Россия продолжает развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси

Россия продолжает развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси

Россия продвинулась вперед с планом размещения тактического ядерного оружия в Беларуси, лидер которой заявил, что боеголовки уже находятся в пути, что стало первым размещением Кремлем таких бомб за пределами России после распада Советского Союза в 1991 году.

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