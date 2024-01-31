Депутат ГД Милонов призвал отправить имущество Улицкой на помощь СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов подчеркнул в беседе с RT, что необходимо никогда не пускать в Россию лауреата литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга», писательницу Людмилу Улицкую, а также не издавать её произведения.
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