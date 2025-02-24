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Рогов: ВСУ минируют поля в Запорожской области, боясь прорыва ВС РФ

Рогов: ВСУ минируют поля в Запорожской области, боясь прорыва ВС РФ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали хаотично устанавливать мины на полях в оккупированной ими части Запорожской области, сообщил РИА Новости Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета.

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