Реформа рынка недвижимости Китая ужесточает правила предварительных продаж

В стремлении ускорить переход к новой модели развития и усилить защиту покупателей, Китай выпустил ряд политических документов, охватывающих продажи жилья и финансирование сектора.
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