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Украине предрекли сокращение численности населения до 15 млн человек

Украине предрекли сокращение численности населения до 15 млн человек

SOPA Images/Sipa USA/TASS К концу XXI века население Украины может сократиться в два раза. Подробности 1 сентября в своем интервью рассказал глава Офиса миграционной политики страны Василий Войскобойник.

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