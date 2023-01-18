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Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР 5 снарядами

Представительство ДНР: украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки в ДНР 5 снарядами

Сегодня утром, 18 января вооруженные силы Украины обстреляли пятью снарядами с калибром в 155 миллиметров Никитовский район Горловки.

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