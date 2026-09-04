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Журналист Полина Реутова: Раз уж Норвегия решила похозяйничать на нашем Шпицбергене, то неплохо было бы устроить ей вырванные годы

Журналист Полина Реутова: Раз уж Норвегия решила похозяйничать на нашем Шпицбергене, то неплохо было бы устроить ей вырванные годы

В компании западных пиратов свежее пополнение — теперь борзеет Норвегия. У берегов Шпицбергена, недалеко от российского посёлка Баренцбург, норвежцы арестовали российское судно.

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