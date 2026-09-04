Журналист Полина Реутова: Раз уж Норвегия решила похозяйничать на нашем Шпицбергене, то неплохо было бы устроить ей вырванные годы

В компании западных пиратов свежее пополнение — теперь борзеет Норвегия. У берегов Шпицбергена, недалеко от российского посёлка Баренцбург, норвежцы арестовали российское судно.
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Свежие комментарии
- ВС Мария Воропаева: ...
- ВС Александр Прохано...
- ВС Александр Прохано...
И тишина...
Пока только разговоры!!! Бла-бла- бла... Нужны действия!!!
Когда начнутся адекватные ответы для всяких идиотов и долбо ёбов?!?