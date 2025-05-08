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Царьград

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ЦСКА против "Краснодара": матч может решить судьбу чемпионства в РПЛ

ЦСКА против "Краснодара": матч может решить судьбу чемпионства в РПЛ

В 28-м туре Российской премьер-лиги ЦСКА принимает "Краснодар". Оба главных тренера, Марко Николич и Мурад Мусаев, пропустят матч из-за дисквалификаций.

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