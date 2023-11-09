Китайский производитель Chery снизил цены в России на две модели

Сразу две модели китайского бренда Chery упали в цене на российском рынке. Об этом сообщили эксперты ресурса «Цена авто» после проведенного мониторинга официальных сайтов автопроизводителей, официально присутствующих на рынке.
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