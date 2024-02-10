Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Неначем? Или нечем?Десять бытовых не...
  • Natalija Osminina
    Предыдущий пропустила. Смотрела .А. Артамонов: ядерное безумие сумасшедших "элит" мира сегоПоявилось две вер...
  • Natalija Osminina
    Да, Хазин  типичный скользкий проходимец. Иногда вроде что-то верное говорит, потом опять понесло.. Даже и не знала, ...Появилось две вер...

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

"В скорые грузили 15-20 мешков": Тела наёмников вывозили тайно после удара русских по Змиёву

По данным источника, русские ночью нанесли удар по Змиёву в Харьковской области. Тела грузили мешками Как сообщает телеграм-канал "Военная хроника", минувшей ночью был нанесён удар по расположению ВСУ с иностранцами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГМ
Геннадий Малахов
кто с мечём - тот от меча!
Ответить
2 час.
Arkadij Bokov
Именно!
Ответить
1 час.
Анатолий Анатольев
СМЕРТЬ фашистам!!!!!
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх