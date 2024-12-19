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Демобилизация для "избранных": Неудобная правда о бойцах СВО - вскрылись "чудовищные вещи"

Демобилизация для "избранных": Неудобная правда о бойцах СВО - вскрылись "чудовищные вещи"

Царьград Фото: Олег Рукавицын, Царьград Стала известна неудобная правда о бойцах СВО, вскрылись "чудовищные вещи".

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
По царьграду давно СМЕРШ плачет.
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5 час.
Алла Тимофеева
Факты на стол ! Фамилии бойцов и врачей, номера воинских частей - на стол ! А то дерьмо писать пальцы не отваливаются , а доказать - язык в ж@пе !
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2 час.
валерий ковальский
так и самострелы были такие в мягкие ткани.
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28 мин.

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