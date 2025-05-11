Помогла жена: Участнику СВО не начисляли дополнительные выплаты

Мужчина не получал дополнительные выплаты за выполнение боевых задач, справедливости добилась жена.Правозащитник Татьяна Москалькова рассказала, чем закончилась история военнослужащего, которому не приходили положенные выплаты за участие в специальной военной операции.
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