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Экс-игрок "Рубина" Попов обвинил Мостового в самолюбовании

Экс-игрок "Рубина" Попов обвинил Мостового в самолюбовании

Чемпион России 2008 и 2009 годов в составе казанского "Рубина" Алексей Попов раскритиковал 26-летнего полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового за то, что тот обращает внимание на кричалки фанатов соперника и якобы любуется своей внешностью вместо того, чтобы сосредоточиться на игре.

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