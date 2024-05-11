Экс-игрок "Рубина" Попов обвинил Мостового в самолюбовании

Чемпион России 2008 и 2009 годов в составе казанского "Рубина" Алексей Попов раскритиковал 26-летнего полузащитника петербургского "Зенита" Андрея Мостового за то, что тот обращает внимание на кричалки фанатов соперника и якобы любуется своей внешностью вместо того, чтобы сосредоточиться на игре.