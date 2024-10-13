«Выступление SHAMAN – это позор»: заслуженный артист РФ Алексей Огурцов, удивляется, кто его взял в этно-оперу Ольга БезродняяШаман готовится к своему выступлению в этно-опере, но это событие уже вызвало волну критики.
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