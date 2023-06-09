В Херсонской области сравнили Борреля с "адвокатом дьявола" из-за ГЭС

Yamil Lage/Pool via REUTERS Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своим односторонним призывом к России о прекращении огня в Херсонской области дипломатически прикрывает агрессию украинских националистов, выступая в роли "адвоката дьявола".
Yamil Lage/Pool via REUTERS Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своим односторонним призывом к России о прекращении огня в Херсонской области дипломатически прикрывает агрессию украинских националистов, выступая в роли "адвоката дьявола".
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