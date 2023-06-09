РЕН ТВ

195 213 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Ворье, одно ворье. А, усраина тоже все разворует, у них не заржавеет. Печальная судьба артефактов. Нечего теперь НИКУ...МИД РФ пообещал о...
  • Надежда Никитина
    Во, во.... будет самое то.New York Times: в...
  • Иван Петров
    Представляю, как красиво будет плавать вся Нидерланда типа как щас в Каховском районеМИД РФ пообещал о...

В Херсонской области сравнили Борреля с "адвокатом дьявола" из-за ГЭС

В Херсонской области сравнили Борреля с "адвокатом дьявола" из-за ГЭС

Yamil Lage/Pool via REUTERS Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель своим односторонним призывом к России о прекращении огня в Херсонской области дипломатически прикрывает агрессию украинских националистов, выступая в роли "адвоката дьявола".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх