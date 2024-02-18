Благодаря онлайновому пику в 330 тыс. игроков Helldivers 2 вошла в 30-ку лучших в Steam, обогнав StrafieldHelldivers 2 преодолела рекордное пиковое количество одновременных игроков в 333 000 человек в Steam, но снова возникли проблемы со входом в систему.