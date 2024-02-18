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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Благодаря онлайновому пику в 330 тыс. игроков Helldivers 2 вошла в 30-ку лучших в Steam, ...

Благодаря онлайновому пику в 330 тыс. игроков Helldivers 2 вошла в 30-ку лучших в Steam, ...

Благодаря онлайновому пику в 330 тыс. игроков Helldivers 2 вошла в 30-ку лучших в Steam, обогнав StrafieldHelldivers 2 преодолела рекордное пиковое количество одновременных игроков в 333 000 человек в Steam, но снова возникли проблемы со входом в систему.

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