Пугачева отметилась новой лицемерной фразой. Лучше всего про неё сказал Паулс

Пугачева отметилась новой лицемерной фразой. Лучше всего про нее сказал Паулс Вообще больше пользователей соцсетей потряс внешний вид Аллы Пугачевой, в котором она недавно показалась на фестивале у Вайкуле в Юрмале.
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