Пугачева отметилась новой лицемерной фразой. Лучше всего про неё сказал Паулс

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Комментарии
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Tania Еременко
Глупая старая женщина впадает в маразм. И кто пишет про её стройные ножки? Ваще... Кривые циркули.
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12 час.
Людмила Абрамова
хватит о ней писать..уже от одного имени🤮🤮🤮
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6 час.

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