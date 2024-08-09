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Курские новости

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В Курской области дважды за 11 минут объявили ракетную опасность

В Курской области дважды за 11 минут объявили ракетную опасность

Сирены завыли в городе в 08:40, в 08:48 - отбой, в 08:51 - опять тревога. Сообщают о работе ПВО. Сохраняйте спокойствие! Если вы дома - нужно укрыться в комнатах со сплошными стенами, если на улице - идите в укрытие, подземный паркинг.

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