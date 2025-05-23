В омской экодеревне «Азъ градъ» обнаружили нелегальный детский лагерь. Его основатели рассчитывали организовать летом три смены для детей (по 9800 рублей за смену).
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В омской экодеревне «Азъ градъ» обнаружили нелегальный детский лагерь. Его основатели рассчитывали организовать летом три смены для детей (по 9800 рублей за смену).