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FiNE NEWS

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Возвращение названия ГАИ в России не повлияло на работу дорожной полиции и права водителей

В России официально восстановлено прежнее наименование дорожной службы — ГАИ вместо ГИБДД. Несмотря на этот административный шаг, работа инспекторов на дорогах и правовой статус водителей остались без изменений.

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