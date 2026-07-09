Возвращение названия ГАИ в России не повлияло на работу дорожной полиции и права водителей

В России официально восстановлено прежнее наименование дорожной службы — ГАИ вместо ГИБДД. Несмотря на этот административный шаг, работа инспекторов на дорогах и правовой статус водителей остались без изменений.
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