Разрушение Русского Поречного: ВСУ превратили дома в укрепрайоны Курской области

ТК

Татьяна Корнилова

Прозевали скопление врагов и техники на границе. И тишина: нет виновных, фамилии не названы. Как будто-бы всё в норме вещей. Убийства, изнасилования, гибель военных- здесь не только хохлов обвинять надо, но и нашу власть!