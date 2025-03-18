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Царьград

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Разрушение Русского Поречного: ВСУ превратили дома в укрепрайоны Курской области

Разрушение Русского Поречного: ВСУ превратили дома в укрепрайоны Курской области

Освобожденный населенный пункт Русское Поречное в Курской области практически полностью разрушен. В подвалах найдены замученные мирные жители, а дома использовались ВСУ для оборудования позиций.

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Комментарии
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ТК
Татьяна Корнилова
Прозевали скопление врагов и техники на границе. И тишина: нет виновных, фамилии не названы. Как будто-бы всё в норме вещей. Убийства, изнасилования, гибель военных- здесь не только хохлов обвинять надо, но и нашу власть!
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