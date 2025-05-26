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Paradox воскресила авторов «‎Мира Тьмы», Resident Evil 9 будет огромной, ремастер BioShock…

Paradox воскресила авторов «‎Мира Тьмы», Resident Evil 9 будет огромной, ремастер BioShock…

Remedy доделывает FBC: Firebreak, инсайдер Dusk Golem поделился новостями о Resident Evil 9, создатели RoadCraft рассказали о грядущих улучшениях, Paradox Interactive воскресила издательство White Wolf Publishing, 2K может готовить анонс по франшизе BioShock, вторая половина сезона в Marvel Rivals, Bandai Namco и A24 официально анонсировали работу над экранизацией Elden Ring.

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