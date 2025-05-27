Власти Приморья связали снижение аварийности на краевых трассах с 150 новыми переходами

Дороги межмуниципального значения Приморского края до конца года будут в очередной раз дообрудованы для обеспечения мер безопасности — по данным управления автомобильных дорог Приморья, будет установлено 32 километра нового освещения, обустроены более 150 пешеходных переходов, установлены шериф-балки на важных направлениях и 80 километров барьерного ограждения.