Власти Приморья связали снижение аварийности на краевых трассах с 150 новыми переходами

Дороги межмуниципального значения Приморского края до конца года будут в очередной раз дообрудованы для обеспечения мер безопасности — по данным управления автомобильных дорог Приморья, будет установлено 32 километра нового освещения, обустроены более 150 пешеходных переходов, установлены шериф-балки на важных направлениях и 80 километров барьерного ограждения.
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