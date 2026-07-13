«Вы – наша визитная карточка»: в ИФМК КФУ прошел выпуск бренд-коммуникаторов

Фото: пресс-служба Центра профессионального развития «Дулкын» В Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ впервые состоялось вручение дипломов выпускникам направления «Реклама и связи с общественностью.
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