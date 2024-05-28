Хочешь жить? Бросай курить. Профилактическую акцию в преддверии Международного Дня отказа от курения, провели в Галушкинском ДК.
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Хочешь жить? Бросай курить. Профилактическую акцию в преддверии Международного Дня отказа от курения, провели в Галушкинском ДК.