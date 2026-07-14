57-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа и ответила на вопрос о пластике

Российская телеведущая, модель и бизнесвумен Светлана Бондарчук ответила на вопрос о пластике. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
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