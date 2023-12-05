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Несекретные материалы

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Речь, которая открывает глаза на труд учителей

Речь, которая открывает глаза на труд учителей

На съезде СПЧ с президентом прозвучала мощная речь в защиту учителей —  её произнесла уполномоченная по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода.

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Комментарии
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E
Ed
Все сказанное, в значительной мере, справедливо и для высшей школы. Абсурдно высокая нагрузка (900 ч) - как во время ВОВ (на Урале, например). Невероятное количество всевозможных бумаг, странный порядок ухода в отпуск, когда преподаватель вынужден отказываться от части выработанных часов ( неявная поддержка &quot;педперсонала&quot; от власть имущих, подснежников - на ставке, но на работу не являющихся). Огромное количество дисциплин на человека (более 4-х) и невозможность избавиться от бездельников-мажоров. Все это широко известно в вузовской практике и абсолютно не замечаемо министерством якобы образования, где никто и никогда в преподавании чего либо замечен не был. Оскорбительно низкая зарплата, отсутствие лаборантов и вспомогательного персонала (убрали ставки -реформа Медведева) - если вам, вдруг не повезло и у вас IT-дисциплины, то обслуживание техники на ваших плечах, и за это вам платить не будут, не положено! Дикий, полный абсурд и когда слышишь треп о науке по каналам ЦТ это вызывает рвотные рефлексы своей ложью!
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11 час.

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