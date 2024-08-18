Состоялся релиз выживалки в Древней Греции Dawn of Defiance Недавно выпущенная в ра...

Состоялся релиз выживалки в Древней Греции Dawn of DefianceНедавно выпущенная в раннем доступе на платформе Steam, Dawn of Defiance стала новым представителем популярного жанра “выживание” в бесчисленном множестве других представителей.
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