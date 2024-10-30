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Котенок: войска России зашли в Курахово в ДНР и вступили в битву за город

Котенок: войска России зашли в Курахово в ДНР и вступили в битву за город

О ситуации в ДНР и битве за новый город сообщает военкор Юрий Котенок.Военный корреспондент Юрий Котенок в своем телеграм-канале сообщил о том, что русские войска начали битву за город Курахово в Донецкой Народной Республике.

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