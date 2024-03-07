Шойгу: все самолеты для ВКС России будут выпускаться с тренажерами

Все самолеты для Воздушно-космических сил России будут комплектоваться тренажерами. Об этом рассказал Шойгу в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Краснодарское высшее военное авиационное училище.
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