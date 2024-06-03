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Димитров о том, что Хуркач предложил поменять судью: «В запале мы все можем сказать что-то резкое. Уверен, он не хотел никого обидеть»

Димитров о том, что Хуркач предложил поменять судью: «В запале мы все можем сказать что-то резкое. Уверен, он не хотел никого обидеть»

Это произошло в четвертом круге «Ролан Гаррос» против Григора Димитрова. В третьем сете Хуркач долго спорил с Элисон Хьюз из-за удара, который попал в аут.

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